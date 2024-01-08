Крис Пратт выпивал 100 стаканов воды в день: врачи предупредили об опасности такой диеты

Актёр Крис Пратт придерживался радикальной диеты во время подготовки к роли Звёздного лорда. Он выпивал более 100 стаканов воды в день. Врачи предупредили, что для большинства людей употребление такого количества жидкости опасно.

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Подобный режим питания может привести к водному отравлению. Гипергидратация вызывает тошноту, рвоту, смутность сознания, а в редких случаях даже приводит к серьёзным осложнениям — судороги, повреждение мозга, смерть.

Важно понимать, что оптимальное количество потребляемой воды варьируется в зависимости от многих факторов. Согласно экспертам, организм способен безопасно усваивать около 400-600 мл воды в час.