Зудит и чешется: почему это происходит с нашей кожей зимой

С наступлением холодов многие сталкиваются с таким неприятным явлением: кожа на лице и теле шелушится и чешется. Это раздражает, мешает нормальному течению жизни — и вызывает справедливое желание поскорее избавиться от этого зимнего симптома. Но сделать это не так-то просто. Чаще всего в ход идут крема одни за другими, но улучшение, даже если и наступает, сменяется новым приступом недуга. Почему он так происходит, долгое время оставалось неясным — но лишь до сих пор.

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Причина раздражения кожи — бактерия

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Новое исследование, проведенное в Гарвардской медицинской школе, может дать некоторые ответы (и облегчение!) пациентам с воспалительными кожными заболеваниями зимой. А это, на секундочку, каждый одиннадцатый житель планеты, то есть миллионы людей!

Оказалось, виновник всего этого безобразия — золотистый стафилококк. Это распространенная бактерия, обитающая на коже. Она вызывает сильный зуд, активируя белок под названием V8, который отвечает за передачу сенсорных ощущений в мозг — и вызывает чувство боли, тепла и, как вы уже догадались, зуда.

Этот же белок играет ключевую роль в свертывании крови. Таким образом, исследователи предположили, что, возможно, препараты против свертывания крови могут предотвратить этот процесс — следовательно, зуда не будет. И это сработало.

Появится новое лекарство от зимнего зуда?

Теперь исследователи считают, что препараты против свертывания крови могут стать нормой для лечения неприятного симптома у людей, ведь зуд действительно может быть весьма изнурительным для пациентов, страдающих от хронических кожных заболеваний.

Очень важно учесть, что почесывание приводит к повреждению кожи и еще большему зуду, который распространяется на другие участки. А еще это вызывает повышенную чувствительность к внешним раздражителям, которые обычно не создают неприятных ощущений — например, к шерстяному свитеру или одежде из синтетики.