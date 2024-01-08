Гастроэнтеролог назвала главные симптомы пищевого отравления

Симптомы пищевого отравления зависят от многих факторов, в числе которых вид токсина и состояние организма, однако типичными признаками являются повышенная температура тела и рвота, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. По ее словам, также для отравления характерны потеря аппетита, вздутие живота и расстройство стула. Нередко пациентов беспокоит боль, холодный пот и снижение давления, добавила эксперт.

Особенности клинических проявлений пищевого отравления зависят от многих условий – вида токсина, количества принятой пищи, состояния организма и прочих. Однако выделяется ряд типичных признаков отравлений: повышенная температура (от 37–37,5 до 39–40 градусов), потеря аппетита, недомогание; тошнота и рвота, вздутие живота и расстройство стула, боли схваткообразного характера, холодный пот, снижение давления, — заявила Сухорукова.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что избежать отравления алкоголем поможет вода и еда. По его словам, между приемом спиртных напитков необходимо плотно есть и пить жидкость. Он объяснил, что пища в желудке может замедлить поглощение алкоголя организмом — и он не попадает в кровоток слишком быстро, что может помочь избежать передозировки.