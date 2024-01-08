Эндокринолог Фадеев: сахарный диабет бесполезно лечить пиявками и БАДами. Несмотря на то, что это заболевание известно давно и неплохо исследовано, вокруг него всё ещё полно недостоверной информации. Из-за этого диагноз «сахарный диабет» многие воспринимают как приговор. На самом деле пугаться не нужно. Девять самых распространённых мифов о диабете развенчал директор клиники эндокринологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Валентин Фадеев.

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Самые распространённые мифы про диабет:

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1. Диабет можно вылечить, причём иногда просто диетой. На самом деле диабет — хроническое заболевание, которое раз и навсегда вылечить невозможно. Но если выполнять указания врача и поддерживать уровень глюкозы, взять его под контроль волне реально.

2. Чем дольше не переходишь на инсулин, тем лучше. Назначение инсулина не означает, что болезнь перешла в более тяжёлую стадию. Это лишь выбор оптимального способа для поддержания нужно уровня сахара в крови.

3. После стабилизации уровня сахара можно устроить «лекарственные каникулы». Как только пациент прекращает приём препаратов для снижения сахара или перестаёт придерживаться рекомендаций по питанию, болезнь начинает прогрессировать;

4. Нужно постоянно «прокапываться» и «чистить сосуды» в больнице. Нет лекарственных средств для «очистки» сосудов. Диабетикам нужны препараты, которые тормозят синтез холестерина и уменьшают размер холестериновых бляшек в сосудах. Капельницы — это не панацея.

5. Народные средства помогают лучше лекарств. Эффективность БАДов, растительных препаратов и многих «лечебных» методик вроде гирудотерапии (лечение пиявками) не доказана. В лучшем случае эффекта от такого просто не будет, предупредил врач.

6. Можно есть топинамбур вместо уколов инсулина. В топинамбуре содержится не инсулин, а инулин. При диабете земляную грушу можно есть, но лекарственную терапию при этом отменять нельзя.

7. При сахарном диабете толстеют из-за гормональных нарушений. Лишний вас не берётся из воздуха. Это результат того, что потребление энергии превышает её расход, так что вес можно и нужно пробовать снижать.

8. Диабетикам обязательно нужно пить витамины. Сахарный диабет не вызывает дефицита каких бы то ни было витаминов, сказал Фадеев «Аргументам и фактам».

9. Новые лекарства работают лучше старых. Назначить конкретный препарат может только врач. Если одному человеку помогло какое-то лекарство, не факт, что оно правильно сработает на другом, заключил эндокринолог.