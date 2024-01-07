Вирусолог рассказал о «лучшей выживаемости» патогенов в условиях мороза
Не исключено, что показатели заболеваемости возрастут по окончании праздничных мероприятий.
На это влияет «скученность» населения, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев.
«Для распространения вирусов никакого значения это не имеет [сильные морозы — прим. ГМ.] Дело в том, что чем холоднее, тем вирусу лучше, он дольше выживает в окружающей среде. Ускорение и распространение [вирусов — прим. ГМ.], скорее всего связано будет с тем, что дети пойдут в школу, там будут заражаться друг от друга, то есть все выйдут на работу, пойдут в школу, и вот с этим, возможно, будет связано увеличение заболеваемости. Каких-то других [причин — прим. ГМ.], потому что морознее, поэтому люди простывают, заражаются гриппом, нет, это самые простые причины. Просто скученность больше, больше заражённых».
Ранее в рождественское утро в Москве было на 12 градусов ниже климатической нормы. На ВДНХ термометры показали минус 24,2 градуса; на Балчуге — минус 22,4; в МГУ — минус 23,3; в Тушине — минус 25,3.
В Подмосковье холоднее всего было в Клину, где мороз окреп почти до 30,5 градуса. Об сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале. По его словам, такие показатели бывают раз в десятилетие.
В ночь на 8 января температура может опуститься до минус 25. Синоптик добавил, что холода отступят в начале рабочей недели.