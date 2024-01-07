Вирусолог рассказал о «лучшей выживаемости» патогенов в условиях мороза

«Для распространения вирусов никакого значения это не имеет [сильные морозы — прим. ГМ.] Дело в том, что чем холоднее, тем вирусу лучше, он дольше выживает в окружающей среде. Ускорение и распространение [вирусов — прим. ГМ.], скорее всего связано будет с тем, что дети пойдут в школу, там будут заражаться друг от друга, то есть все выйдут на работу, пойдут в школу, и вот с этим, возможно, будет связано увеличение заболеваемости. Каких-то других [причин — прим. ГМ.], потому что морознее, поэтому люди простывают, заражаются гриппом, нет, это самые простые причины. Просто скученность больше, больше заражённых».