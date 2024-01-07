Когда грипп может быть смертельно опасен, рассказал иммунолог

Врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что вирус гриппа может быть крайне опасен даже для молодых и здоровых людей. Медик отметил, что в России им ежегодно заболевают порядка 30 миллионов человек.

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— Грипп — одна из серьезных, угрожающих жизни инфекций. Способен вызывать смертельную пневмонию. Или вирусно-бактериальную пневмонию, если к ослабленному гриппом организму присоединится бактериальная инфекция, — подчеркнул Викулов.

Специалист добавил, что существуют осложнения, связанные с поражением головного мозга, зрения и других органов. Кроме того, грипп способен вызывать тромбозы, а также очень серьезное поражение дыхательной системы, когда не происходит диффузия из воздуха кислорода и человек просто задыхается — в таком случае может развиваться отек легких.

— В некоторых случаях грипп принимает достаточно агрессивное течение даже у людей без каких-то нарушений со стороны иммунной системы в прошлом. В этом-то и коварство гриппа. Именно поэтому и существует иммунопрофилактика, — передает слова эксперта «КП».

В этом году очень активно себя ведут два подтипа вируса гриппа А и два подтипа вируса гриппа В. И восприимчивость к ним высокая. Например, у спортсменов в период подготовки к соревнованиям интенсивная физическая нагрузка серьезно ослабляет иммунную систему.