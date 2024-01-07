Мгновенный результат: простой тест поможет определить наличие аппендицита

Воспаление аппендикса может вызвать сильную боль. Если его вовремя не удалить, это может привести к разрыву его стенки, что чревато развитием абсцесса, перитонита и сепсиса. Педиатр Дженнифер Шу рассказала о простом тесте, который покажет наличие аппендицита.

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Нужно просто подпрыгнуть. Если в этом случае человек ощущает резкую боль, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Есть и другие тесты, которые могут выявить наличие аппендицита. Например, если в положении лёжа вы нажимаете на левую нижнюю часть живота, а боль проявляется в правой нижней области.