Мгновенный результат: простой тест поможет определить наличие аппендицита
Воспаление аппендикса может вызвать сильную боль. Если его вовремя не удалить, это может привести к разрыву его стенки, что чревато развитием абсцесса, перитонита и сепсиса. Педиатр Дженнифер Шу рассказала о простом тесте, который покажет наличие аппендицита.
Нужно просто подпрыгнуть. Если в этом случае человек ощущает резкую боль, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Есть и другие тесты, которые могут выявить наличие аппендицита. Например, если в положении лёжа вы нажимаете на левую нижнюю часть живота, а боль проявляется в правой нижней области.
Также можно надавить на аппендикс (он находится в правой нижней части живота). Если боль усиливается в момент, когда вы убираете руку, то это тоже может предупреждать об опасном для жизни состоянии.