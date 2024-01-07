Терапевт Рябков назвал опасные симптомы после падения

«Самый очевидный симптом — болевые ощущения в конечностях. При падении далеко не всегда удаётся сохранить координацию движений, сгруппироваться правильно, из-за чего можно получить растяжение, ушибы или разрывы связок. В таком случае можно, например, увидеть отёк конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить её, и выпишет лечение», — отметил эксперт.