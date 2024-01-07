Этанол убивает печень, желудок и кишечник, рассказала гастроэнтеролог Листопадова

Прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность, а также хороший сон способствуют выведению остатков алкоголя из организма, рассказал в беседе с NEWS.ru главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Изможденный алкоголем организм врач рекомендовал поддерживать фруктами, овощами, морсом и чаем.

Чтобы вывести из организма остатки алкоголя, нужно как следует выспаться, больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкой физической активностью. Идеально подойдет катание на лыжах и коньках, — сказал он.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что острые и жареные блюда в сочетании со спиртным могут вызвать изжогу, а также усилить похмелье на следующий день. Запивание алкоголя газированной водой, по его словам, может привести к обострению рефлюксной болезни. Кроме того, Вялов рекомендует избегать комбинации алкоголя с цитрусовыми, так как это может привести к токсическому повреждению печени.