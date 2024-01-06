Какие напитки могут вызвать тяжелый термический ожог, рассказал врач

«Ведь в это время можно запросто допиться и доесться до острых холециститов и панкреатитов, а также других состояний, которые требуют госпитализации. Например, новогоднее переедание может привести к развитию острого панкреатита, вплоть до инвалидизации. На фоне этих состояний может развиться панкреонекроз или хронический панкреатит с исходом в панкреонекроз. В таких случаях, к сожалению, поджелудочная железа «расплавляется» и частично утрачивает свою функцию. Это грозит тем, что пациент будет вынужден всю жизнь принимать препараты, и развитием вторичного сахарного диабета», — предупредил он.