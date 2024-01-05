Кардиолог предупредила о возникновении из-за стресса синдрома разбитого сердца

Стресс может спровоцировать кардиомиопатию Такотсубо — синдром разбитого сердца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила врач-кардиолог и доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

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Медик отметила, что этот синдром был установлен еще в 1990-е годы японскими исследователями. Причем чаще всего именно у женщин возникает этот эффект.

Как пишет ОСН со ссылкой на слова специалиста, иногда медицинские эксперты путают кардиомиопатию Такотсубо с инфарктом и предынфарктном состоянием. Однако разница колоссальная — синдром разбитого сердца, возникший из-за стресса, не приводит к летальному исходу. Как правило, человек возвращается в норму достаточно быстро.