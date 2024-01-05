Названы тревожные симптомы, указывающие на проблемы с гормонами

Гормональный сбой может стать одной из предпосылок для возникновения серьезных проблем со здоровьем. На какие симптомы следует обратить внимание, рассказал врач-эндокринолог Степан Шупарский.

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По словам специалиста, первыми симптомами гормонального дисбаланса являются нехватка сил и упадок энергии.

«В этом случае может отмечаться снижение работы щитовидной железы, гипотериоз, ухудшение функций надпочечников», – сказал врач.

Вторым симптом, который относится к женщинам, является нарушение менструального цикла. Сбой, повторяющийся неоднократно, требует обращения к специалисту и исследования эндокринной системы.

Третий симптом, как отмечает Шупарский в беседе с Пятым каналом, – снижение либидо. Он может скрывать за собой эндокринную проблему.

Четвертым симптом является изменение состояния кожи и волос. Последним, пятым, –колебание веса.