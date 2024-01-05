Исследование: тысячи больных ковидом могли умереть от противомалярийного препарата

Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с противомалярийным препаратом. Речь идет о препарате гидроксихолорохин, который выписывали пациентам в начале пандемии коронавируса. По данным французских ученых, от приема лекарства и связанных с этим побочных эффектов во время первой волны пандемии могли скончаться почти 17 тысяч человек в шести странах — во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США. Препарат, как пишут в публикации, назначали «без доказательств, подтверждающих его клиническую пользу». При этом количество погибших может быть выше, поскольку исследование затронуло лишь период с марта по июль 2020 года — тогда противомалярийный препарат назначали достаточно часто. В России Минздрав официально исключил лекарство из рекомендаций по лечению COVID-19 лишь в мае 2021 года. ВОЗ прекратила испытания препарата еще в июне 2020-го из-за обнаруженных проблем с сердцем у некоторых пациентов. Комментирует кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:

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— В данном случае речь идет все-таки о вторичном исследовании. Да, конечно, это не настолько же надежные данные, которые получены в большом когортном исследовании или клиническом исследовании, но тем не менее те данные, которые получены, уже говорят о том, что, скорее всего, расчетные параметры, которые фигурировали еще в научной литературе в конце 2021-го и в 2022 году, они, по всей видимости, оправдываются: применение гидроксихолорхина могло привести к избыточным смертям, о чем я, кстати, говорил еще в 2021 году. Но количество этих смертей существенно, хотя на фоне умерших от пандемии оно невелико. Но тем не менее, если представить себе, что часть пациентов умерли именно в связи с применением гидроксихолорохина без или в комбинации с эритромицином, — это, конечно, вызывает очень большие вопросы и в очередной раз как бы подсвечивает проблему обоснованности и доказательности тех или иных медицинских технологий.

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— Почему в России позже отказались, чем за рубежом?

— Сложный вопрос, потому что еще в 2020 году, где-то с осени, многие специалисты говорили о том, что, наверное, не стоит эту схему больше поддерживать. На самом деле, просто не было других эффективных терапий, и, соответственно, оставалась еще надежда, что у какой-то подгруппы людей это будет эффективно. И не было надежных данных к тому времени, справедливости ради, о том, что смертность реально повышается. Были подозрения, но надежные данные появились где-то только к весне, а может быть, даже к началу лета 2021 года. Наверное, был принцип такой, что раз нет данных о том, что это особо опасно, вдруг все-таки схема имеет некие преимущества над базовой терапией, и раз вреда особого нет, по крайней мере какого-то явного, возможно, что для кого-то будет польза. Хотя надежды на пользу к тому времени были, что называется, призрачными. Почему поздно прореагировали, непонятно. Я считаю, что это запоздалая реакция российского регулятора, уже можно было по крайней мере к осени 2020 года с этим определиться и перестать ее рекомендовать.