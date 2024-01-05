Диетолог назвала противопоказания для употребления горького шоколада

Гастроэнтеролог Наталья Сычева рассказала о том, кому лучше отказаться от употребления горького шоколада. Несмотря на то, что он считается полезным лакомством из-за низкого содержания сахара и наличия в составе антиоксидантов, некоторым он может навредить. Об этом специалист рассказала в беседе с радио Sputnik.

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Первым противопоказанием является индивидуальная непереносимость компонентов, например аллергия на какао-масло. Также ограничить употребление шоколада нужно людям с сахарным диабетом второго типа или с ожирением – суточная норма для них должна быть не более 20-30 грамм.

«Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления», – уточнила Наталья Сычева.