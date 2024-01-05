Кардиолог рассказала о связи инфаркта и «разрыве сердца»

Нередко инфаркт называют «разрывом сердца», однако это ошибочно, поскольку разрыв происходит через две-три недели после инфаркта. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Разрывом сердца называется патология, при которой рвется стенка левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда. Это может произойти вследствие повышенного давления, поскольку не завершился процесс рубцевания после инфаркта.

«Поэтому пациенты, перенесшие инфаркт, особенно, если не выполнялась реваскуляризация зоны инфаркта, должны четыре недели соблюдать постельный режим. Плотный рубец будет сформирован к концу четвертой недели», — объяснила Бокерия в своем Telegram-канале.

Что касается разрыва сердца, как правило, спасти не удается. В редких случаях место надрыва может «закрыться» самостоятельно с помощью образовавшегося тромба.