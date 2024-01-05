Мясников предупредил туристов о смертельной болезни в Азии

Сейчас Таиланд является популярным направлением для отдыха, и есть вероятность привезти из отпуска не только приятные воспоминания, но и инфекцию. Передается мелиоидоз двумя способами: через кожу, а потом в легкие и через дыхание при контакте с зараженной средой. Инкубационный период обычно составляет 2–3 недели, однако болезнь может не проявлять себя гораздо дольше. Самый длинный зарегистрированный латентный период составил 29 лет, отмечает врач. Болезнь важно вовремя диагностировать, так как одной из ее особенностей является высокая смертность.