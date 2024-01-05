Мясников предупредил туристов о смертельной болезни в Азии
«Живет в почве и воде в эндемических местах. «Не в нашем районе», слава Богу, но проблема в завозных случаях и некоторых ее особенностях передачи», – отметил Мясников.
Сейчас Таиланд является популярным направлением для отдыха, и есть вероятность привезти из отпуска не только приятные воспоминания, но и инфекцию. Передается мелиоидоз двумя способами: через кожу, а потом в легкие и через дыхание при контакте с зараженной средой. Инкубационный период обычно составляет 2–3 недели, однако болезнь может не проявлять себя гораздо дольше. Самый длинный зарегистрированный латентный период составил 29 лет, отмечает врач. Болезнь важно вовремя диагностировать, так как одной из ее особенностей является высокая смертность.
"Мелиоидоз может протекать хронически, аналогично туберкулезу, с хроническим кашлем, гнойной мокротой, кровохарканьем и ночным потоотделением. Рентген также может имитировать туберкулез с кавернами, узловыми инфильтратами с фиброзными изменениями", – пишет Мясников.
Доктор рекомендует при появлении гнойников на коже и сильного кашля после возвращения с отдыха немедленно обратиться к врачу. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о редком заболевании, которое возникает из-за стресса.