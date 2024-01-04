Ученые нашли два новых симптома COVID-19

В мире начал набирать обороты новый вариант коронавируса JN.1. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Великобритании, заболеваемость новым вариантом JN.1 кратно увеличилась в их стране, а также во Франции, в США, Португалии, Исландии, Испании.

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При этом JN.1 принёс и новые симптомы, которые ранее были нехарактерны для COVID-19, во всяком случае об их выявлении массово не сообщалось.

Учёные отмечают, что к типичной симптоматике коронавируса, связанной с дыхательной системой и общим самочувствием, прибавились тревога и бессонница.