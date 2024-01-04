Терапевт Чиркова назвала главные причины болей в пояснице
Боли в пояснице могут быть вызваны остеохондрозом позвоночника, воспалением почек или мочевыводящих путей, а также миозитом — воспалением мышц. Об этом сообщила терапевт Ольга Чиркова.
"Точный диагноз может поставить только врач, но для себя надо знать, что боль из-за проблем с позвоночником или мышцами обычно бывает связана со сменой позы и движением. При заболеваниях внутренних органов боль постоянная, может отдавать в живот и в пах, а также сопровождаться повышением температуры, ознобом и тошнотой", — сказала специалист.
Медик добавила, что точную причину болезненных ощущений может определить только врач. По результатам обследования специалист найдет источник боли и назначит необходимый курс лечения, передает NEWS.ru.
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