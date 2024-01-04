"Точный диагноз может поставить только врач, но для себя надо знать, что боль из-за проблем с позвоночником или мышцами обычно бывает связана со сменой позы и движением. При заболеваниях внутренних органов боль постоянная, может отдавать в живот и в пах, а также сопровождаться повышением температуры, ознобом и тошнотой", — сказала специалист.