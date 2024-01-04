Терапевт назвала главные причины болей в пояснице

Боли в области поясницы чаще всего являются следствием остеохондроза позвоночника или миозита — воспаления мышц, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Помимо этого, по ее словам, причинами болевых ощущений в пояснице могут быть воспаления почек и мочевыводящих путей, проблемы в женской половой сфере, остеопороз, опухоли.

Точный диагноз может поставить только врач, но для себя надо знать, что боль из-за проблем с позвоночником или мышцами обычно бывает связана со сменой позы и движением. При заболеваниях внутренних органов боль постоянная, может отдавать в живот и в пах, а также сопровождаться повышением температуры, ознобом и тошнотой, — пояснила эксперт.

Терапевт добавила, что в любом случае при длительной или сильной боли в пояснице следует обратиться в поликлинику. В ходе обследования будет выявлен источник болевых ощущений и назначено соответствующее лечение.