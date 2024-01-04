Эксперт рассказала об эффективности антипохмельных препаратов

"Если повысилось давление, то в первую очередь нужно принять препараты для нормализации давления. Гепатопротекторы ускоряют выведение алкоголя из организма. Помочь снять головную боль может ацетилсалициловая кислота. При тошноте можно использовать противорвотные средства. Снять неприятные ощущения в желудке в виде изжоги могут препараты для снятия изжоги. При этом при употреблении всех препаратов важно ознакомиться с противопоказаниями", - объяснила Бондаренко, уточнив, что также существуют специальные препараты для снятия сильной интоксикации. Причем решение об их применении принимает только врач.