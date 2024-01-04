Мантуров: «Герофарм» подал документы на исследования инсулина длительного действия
Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия.
Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, это уникальный препарат, аналогов которому на сегодняшний день нет.
«Уверен, что у коллег из «Герофарма» получится. Это сегодня один из лидеров в области борьбы с диабетом», — сказал вице-премьер.
Ранее Правительство одобрило выпуск в России аналога препарата «Оземпик» от диабета.
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