Когда насморк пора лечить? Объяснила врач
Педиатр Немальцева: сохраняющийся дольше 2 недель насморк нужно лечить. В этом случае уже нет времени надеяться на то, что он пройдёт сам. Такое возможно только вначале — обычный ринит и правда исчезает за 7–10 дней, причём в том числе самостоятельно. Но если он длится дольше, это уже опасно. Какие могут последствия, aif.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Немальцева.
Человеку с затяжным насморком нужно посетить отоларинголога.
Особая группа — те, у кого в носу появились корочки, сухость и жжение на слизистой, проблемы с обонянием или оно совсем пропало, заложен нос. Также нехорошие сигналы: головная боль, которая усиливается при наклоне вперёд, водянистые и вязкие жёлтые выделения из носа и ухудшение общего самочувствия.
Игнорирование затянувшего насморка может добавить проблем со здоровьем. Врач объяснила, что слизистая носа служит барьером для проникновения в организм патогенов, но если эта функция нарушается — появляется риск присоединения инфекции и развития осложнений.
Проблемы грозят в двух случаях: человек не лечит насморк или бесконтрольно применяет сосудосуживающие средства. Вот к чему это может привести:
- хронический ринит;
- пневмония;
- гайморит;
- фронтит;
- отит;
- бронхит;
- тонзиллит;
- трахеит.
Так что в любом случае следует поскорее обратиться к врачу, который назначит нужное лечение.