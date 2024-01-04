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Когда насморк пора лечить? Объяснила врач

Педиатр Немальцева: сохраняющийся дольше 2 недель насморк нужно лечить. В этом случае уже нет времени надеяться на то, что он пройдёт сам. Такое возможно только вначале — обычный ринит и правда исчезает за 7–10 дней, причём в том числе самостоятельно. Но если он длится дольше, это уже опасно. Какие могут последствия, aif.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Немальцева.

Когда насморк пора лечить? Объяснила врач
© Секрет фирмы

Человеку с затяжным насморком нужно посетить отоларинголога.

Особая группа — те, у кого в носу появились корочки, сухость и жжение на слизистой, проблемы с обонянием или оно совсем пропало, заложен нос. Также нехорошие сигналы: головная боль, которая усиливается при наклоне вперёд, водянистые и вязкие жёлтые выделения из носа и ухудшение общего самочувствия.

Игнорирование затянувшего насморка может добавить проблем со здоровьем. Врач объяснила, что слизистая носа служит барьером для проникновения в организм патогенов, но если эта функция нарушается — появляется риск присоединения инфекции и развития осложнений.

Проблемы грозят в двух случаях: человек не лечит насморк или бесконтрольно применяет сосудосуживающие средства. Вот к чему это может привести:

  • хронический ринит;
  • пневмония;
  • гайморит;
  • фронтит;
  • отит;
  • бронхит;
  • тонзиллит;
  • трахеит.

Так что в любом случае следует поскорее обратиться к врачу, который назначит нужное лечение.

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