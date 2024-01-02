Диетологи назвали продукты, которые защитят от гриппа

По словам специалистов, защититься от гриппа и простуды можно при помощи укрепления иммунитета. Важную роль в этом играет питание.

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Цитрусовые. В них много витамина С, поэтому они помогают в формировании хорошего иммунитета. Ешьте такие фрукты, как мандарины, апельсины, грейпфруты.

Овощи и фрукты. В тыкве, брокколи, моркови, белокочанной капусте, яблоках и апельсинах много витаминов А и С.

Сезонные овощи и фрукты. Лучше всего покупать именно их. Тем более что вы так ещё и сэкономите деньги.

Свежевыжатые соки. Они обеспечат организм водой и витамином С. Но пить их нужно сразу же после отжима.

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Семена масличных культур. Рекомендуется есть грецкие орехи и фундук по одной горсти в день. Они содержат витамин Е.

Яйца. Этот источник белка укрепляет иммунную систему. Эксперты советуют в день есть по одному варёному яйцу.

Рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами. Есть её нужно два-три раза в неделю в приготовленном на гриле, на пару или в духовке виде.

Сбалансированное питание. Главное, чтобы ваш рацион был разнообразным, полноценным и полезным.