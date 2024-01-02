Как разгрузить желудок после новогодних праздников

В январские праздники многие из нас не отказывают себе в еде и алкоголе, из-за чего с утра может быть тяжесть в желудке. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как справиться с последствиями переедания.

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По его словам, для скорейшего восстановления надо пить достаточное количество воды, при этом следует воздержаться от холодных и спиртных напитков.

"Например, вы можете попить теплого молока с медом, воды с соком лимона, отвар из мяты, ромашки, имбиря, кориандра или фенхеля, съесть мандарин или половинку апельсина. Эти средства помогут успокоить желудок, устранить изжогу, вздутие и тошноту", — посоветовал Белоусов.

Эксперт подчеркнул, что в период разгрузки желудка не стоит пить кофе, крепкий чай и сок.

Помимо этого, Белоусов посоветовал отдавать предпочтение легким продуктам: овощам, фруктам, кашам, йогуртам, творогу и супам. Чтобы избавиться от симптомов переедания, следует исключить из рациона мясо, сыр, молоко, хлеб, сладости и острую еду.

Гастроэнтеролог также сказал, что необходимо увеличить физическую активность. Эксперт добавил, что в случае сильных болей в животе, рвоты или тошноты, нужно незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать развития ряда заболеваний ЖКТ, передает Life.