Когда заложенный нос требует медицинской помощи? Эксперт делится тревожными симптомами

При отсутствии лечения заложенность носа может вызвать синусит, полипы в носу или инфекции среднего уха. Фармацевт Аббас Канани рассказал, когда заложенность носа требует медицинской помощи.

© Чемпионат.com

В большинстве случаев причиной заложенности носа является простуда или грипп. Заложенность носа также может быть результатом раздражения, вызванного аллергией на табачный дым, духи и пыль.

Чаще всего справиться с этим недугом можно без консультации с врачом, но в некоторых случаях всё же необходимо обратиться за медицинской помощью.

Если вы заметили, что симптомы сохраняются более 10 дней, у вас высокая температура, болит лицо или выделения из носа жёлтого, зелёного или кровавого цвета, вам следует обратиться к врачу.

Если вы заметили, что симптомы сохраняются более 10 дней, у вас высокая температура, болит лицо или выделения из носа жёлтого, зелёного или кровавого цвета, вам следует обратиться к врачу.