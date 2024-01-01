Онколог рассказал, кто чаще всего заболевает раком костей

Остеосаркома известна так же как «рак костей». Такие виды опухолей весьма опасны и требуют немедленного врачебного вмешательства. Подробности рассказал врач-онколог, хирург клиники «Евроонко» Александр Бондарев.

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«Одним из первых проявлений остеосаркомы является боль. Вначале она может возникать только во время сна или физических нагрузок, но со временем становится постоянной и мучительной», – отметил врач.

Опухоль можно увидеть при визуальном осмотре и прощупать, но только в том случае, если она находится близко к коже и не прикрыта массивными мышцами. Рак костей может привести к патологическим переломам даже от небольшого усилия. В момент перелома возникает сильная острая боль.

По словам Бондарева, если опухоль сдавливает нерв, то в пораженной области тела могут появиться онемение, покалывание и слабость мышц, вплоть до парезов и паралича. Он призывает не откладывать прием у врача, если возникли боли в костях без видимой причины.