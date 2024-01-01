Рак молочной железы у мужчин: 7 факторов риска развития

Рак молочной железы у мужчин: онкологи назвали 7 факторов риска его развития
Не все знают, но раком молочной железы могут заболеть и мужчины. Специалисты Американского онкологического общества перечислили симптомы этого вида онкологии у мужчин и назвали факторы риска.
На рак молочной железы у мужчин могут указывать болезненная шишка или утолщение в ткани молочной железы, изменения кожи груди (ямочки, сморщивания, покраснение или шелушение), изменения соска (покраснение или шелушение, втянутый сосок), а также различные выделения из него.
К факторам риска, которые увеличивают риск развития рака молочной железы у мужчин, относятся:
- Пожилой возраст. У мужчин рак молочной железы чаще всего диагностируется в возрасте 60 лет.
- Воздействие эстрогена. Препараты, связанные с эстрогеном, например те, которые используются для гормональной терапии рака простаты, увеличивают вероятность развития рака молочной железы.
- Семейный анамнез. Наличие родственника с раком молочной железы также увеличивает риск.
- Синдром Клайнфельтера. Этот генетический синдром возникает, когда мальчики рождаются более чем с одной копией Х-хромосомы. Синдром Клайнфельтера может отрицательно влиять на рост яичек, в результате чего они становятся меньше, чем обычно, что может привести к снижению выработки тестостерона.
- Болезни печени. Определённые состояния, такие как цирроз, могут снижать уровень мужских гормонов и повышать уровень женских, увеличивая риск развития рака молочной железы.
- Ожирение. Избыточный вес связан с более высоким уровнем эстрогена в организме.
- Заболевание яичек или хирургическое вмешательство. Воспаление яичек или операция по удалению яичка могут увеличить риск развития рака молочной железы у мужчин.
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