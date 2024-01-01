Рак молочной железы у мужчин: 7 факторов риска развития

Не все знают, но раком молочной железы могут заболеть и мужчины. Специалисты Американского онкологического общества перечислили симптомы этого вида онкологии у мужчин и назвали факторы риска.

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На рак молочной железы у мужчин могут указывать болезненная шишка или утолщение в ткани молочной железы, изменения кожи груди (ямочки, сморщивания, покраснение или шелушение), изменения соска (покраснение или шелушение, втянутый сосок), а также различные выделения из него.

К факторам риска, которые увеличивают риск развития рака молочной железы у мужчин, относятся: