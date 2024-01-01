Популярный алкогольный миф развеял врач

Распространенный миф об алкоголе развеяла врач-терапевт и кардиолог из медицинских компаний «ЛабКвест» и «Q-Клиники» Ольга Шашкова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Лента.ру».

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По мнению специалиста, идея о том, что "градус понижать нельзя", является ошибочной. Она подчеркнула, что важно следить за общим количеством употребленного алкоголя, а не за видом напитка.

Она уточнила, что если в организме избыточное количество этанола, то для него нет разницы, было ли это высококачественное виски с долгой выдержкой или просто бокал пива после водки. Для предотвращения похмелья также важны большие порции еды и воды.