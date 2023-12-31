Никогда не принимайте это обезболивающее после употребления алкоголя

На Новый год и Рождество мы обычно пьём алкоголя больше, чем в другие праздники. Из-за этого возникает похмелье: головные боли, головокружение, тошнота, обезвоживание. Но некоторые лекарства в этом случае принимать противопоказано.

© Ferra.ru

Аббас Канани, главный фармацевт Chemist Click, рассказал изданию Express.co.uk, что нельзя принимать при головной боли из-за похмелья. И это парацетамол. Вместо него лучше взять ибупрофен.

Известно, что парацетамол теоретически может взаимодействовать с алкоголем и повышать вероятность повреждения печени. Передозировка парацетамола — основная причина печёночной недостаточности.

DrinksFeed

По данным Британского фонда печени, парацетамол в больших количествах токсичен для печени. При этом Национальная служба здравоохранения отмечает, что после употребления умеренного количества алкоголя принимать это лекарство в целом безопасно.

Также по возможности всё-таки лучше вообще избегать похмелья.