Онколог призвал убрать со стола три продукта - они вызывают два вида рака

Специалисты констатируют - рак лидирует по смертности практически во всех странах. Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сослался на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая пришла к выводу, что к 2030-му году количество заболевших вырастет примерно на 28 процентов. Как пишет врач в своем Telegram-канале, чтобы обезопасить себя от недуга, важно ввести в свою жизнь простое правило - есть здоровую и полезную пищу. Есть еще ряд нюансов, которые нужно учитывать, чтобы сохранить и укрепить здоровье в будущем году, добавил онколог.

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Что касается питания, то начать можно уже с новогоднего застолья, считает доктор. Любой копченый продукт, содержащий вредные жиры, отличающийся чрезмерной остротой - уже риск для здоровья.

"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка", - отметил Каприн, посоветовав есть больше овощей, фруктов, стараться питаться сбалансированно, давая организму необходимые микроэлементы, витамины и питательные вещества.

Также врач призвал отказаться от вредных привычек в новом году, если они присутствуют в вашей жизни. "Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии", - предупредил врач, подчеркнув, что именно эти привычки могут спровоцировать "поломку" организма.

Кроме того, важно быть внимательными к близким и к себе, не заниматься самолечением.