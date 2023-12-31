Онколог призвал убрать со стола три продукта - они вызывают два вида рака

Онколог призвал убрать со стола три продукта - вызывают два вида рака
Специалисты констатируют - рак лидирует по смертности практически во всех странах. Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сослался на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая пришла к выводу, что к 2030-му году количество заболевших вырастет примерно на 28 процентов. Как пишет врач в своем Telegram-канале, чтобы обезопасить себя от недуга, важно ввести в свою жизнь простое правило - есть здоровую и полезную пищу. Есть еще ряд нюансов, которые нужно учитывать, чтобы сохранить и укрепить здоровье в будущем году, добавил онколог.
Что касается питания, то начать можно уже с новогоднего застолья, считает доктор. Любой копченый продукт, содержащий вредные жиры, отличающийся чрезмерной остротой - уже риск для здоровья.
"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка", - отметил Каприн, посоветовав есть больше овощей, фруктов, стараться питаться сбалансированно, давая организму необходимые микроэлементы, витамины и питательные вещества.
Также врач призвал отказаться от вредных привычек в новом году, если они присутствуют в вашей жизни. "Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии", - предупредил врач, подчеркнув, что именно эти привычки могут спровоцировать "поломку" организма.
Кроме того, важно быть внимательными к близким и к себе, не заниматься самолечением.
"Если вы замечаете, что вашего родного человека тревожат боль, слабость, тошнота, вы наблюдаете резкое похудение, появления крови в стуле, мокроте, моче, повышение температуры, увеличение лимфоузлов, - убедите его (ее) обратиться к врачу", - дал рекомендацию специалист.