Что должно быть в аптечке перед праздником

Жителей Волгограда ждут продолжительные выходные. У многих меняется не только график работы, но и режим дня. В этот период повышается риск травм и возникновения проблем со здоровьем.

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Специалисты облздрава посоветовали позаботиться об аптечке первой помощи заранее.

В домашней аптечке обязательно должны находиться средства для обработки ран. Например, хлоргексидин, перекись водорода, раствор йода, фурацилин и мирамистин. Также нужно позаботится о ранозаживляющих и антибактериальных средствах: препаратах с декспантенолом или банеоцине. В домашнюю аптечку нужно положить пластыри, стерильный бинт, вату, а также эластичные бинты.

Нелишним будет средство от ожогов и нашатырный спирт.

Средства первой помощи нужно хранить в непрозрачной коробке с крышкой. Обязательно сохраняйте фирменную упаковку лекарства и инструкцию.

Медики напоминают, что некоторые препараты нужно хранить в холодильнике. Среди них глазные капли, свечи, мази на жировой основе.