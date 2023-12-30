Что должно быть в аптечке перед праздником
Жителей Волгограда ждут продолжительные выходные. У многих меняется не только график работы, но и режим дня. В этот период повышается риск травм и возникновения проблем со здоровьем.
Специалисты облздрава посоветовали позаботиться об аптечке первой помощи заранее.
В домашней аптечке обязательно должны находиться средства для обработки ран. Например, хлоргексидин, перекись водорода, раствор йода, фурацилин и мирамистин. Также нужно позаботится о ранозаживляющих и антибактериальных средствах: препаратах с декспантенолом или банеоцине. В домашнюю аптечку нужно положить пластыри, стерильный бинт, вату, а также эластичные бинты.
Нелишним будет средство от ожогов и нашатырный спирт.
Средства первой помощи нужно хранить в непрозрачной коробке с крышкой. Обязательно сохраняйте фирменную упаковку лекарства и инструкцию.
Медики напоминают, что некоторые препараты нужно хранить в холодильнике. Среди них глазные капли, свечи, мази на жировой основе.
Обязательно проследите, чтобы ваша аптечка находилась в месте, недоступном для детей и животных.