Сахар и трансжиры не так страшны: Врачи назвали ошибку, которая уносит жизни

Врачи предупреждают, что отсутствие чувства меры может погубить любого человека. Даже если он заботится о своем питании, занимается спортом. Без самоконтроля в том числе легко довести себя до стресса, выбраться из которого под силу далеко не всем.

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Об этом пишет в своем Telegram-канале кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Открою секрет: вам можно все, просто вся сила в умеренности. Не нужно допускать злоупотребление никакими удовольствиями. Все можно в меру", - отметила врач, добавив, что это касается и любой еды.

В том числе, должна быть умеренность в занятиях спортом, в поездках, в нагрузках на работе (большая ошибка - отказывать себе в отдыхе). По словам врача, человеку наладить "контакт со своим телом" мешает, прежде всего, стресс.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян отметил, что ни один врач не сможет изменить привычки человека, образ жизни, питание, плохие мысли.

"Он всегда будет опаздывать - лечить следствие. Нужно самостоятельно менять и исправлять то, что вас гнетет", - призвал специалист.

Он посоветовал взять чистый лист бумаги и выписать все, что нужно поменять в своей жизни сегодня.

"От не вылеченных кариозных зубов и гастрита, до ежедневной зарядки, борьбы с лишним весом, курением, алкоголем, опротивевшей стрессогенной работы, компании и так далее", - объяснил Марк Гадзиян.

Если поменять это все, то в итоге "врачи человеку могут понадобиться гораздо позже", а то и вовсе будут не нужны (или при случайных травмах, например), считает специалист.

Говоря о наиболее вредных факторах, которые негативно влияют на наше здоровье, врач поставил на первое место - стресс и плохие мысли.