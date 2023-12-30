Гастроэнтеролог предупредил о страшном последствии новогоднего переедания

Сильная рвота на фоне переедания и передозировки алкоголя может грозить разрывом пищевода, рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. О страшном последствии новогоднего переедания он предупредил в беседе с KP.RU

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Эксперт объяснил, что после сильной рвоты может произойти надрыв слизистой в месте перехода пищевода в желудок.

«Это опасное состояние называется синдромом Мэллори-Вейса. При нем может быть примесь алой крови в рвотных массах. Или у человека появляется коричневая рвота "кофейной гущей"», — рассказал он.

Эти симптомы требуют немедленного обращения в скорую помощь, заверил Парамонов. Он также посоветовал незамедлительно обращаться к врачам при черном маслянистом полужидком стуле, низком давлении и высоком пульсе.

«Это основные "красные флаги", сигнализирующие о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом, когда требуется незамедлительное обращение к врачу», — заключил Парамонов.