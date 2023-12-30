Онкологи указали на симптом рака желудка, который появляется во время приема пищи
Неприятные ощущения во время приема пищи могут указывать на различные заболевания. Об этом предупредили онкологи.
«Насторожить должно чувство сильной тошноты во время и после еды. Это возможный сигнал рака желудка. Опасная патология может заявить о себе в любой прием пищи. Почувствовать что-то не то человек может, завтракая, обедая и ужиная», – пояснил онколог Олег Кит.
Также насторожить должно то, что чувство насыщения приходит гораздо раньше, чем это было до этого. Медики отметили, что к раку желудка может привести избыточный вес, малая подвижность, недостаточное употребление свежих овощей и фруктов, пишет «Российская газета».