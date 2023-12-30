Онкологи указали на симптом рака желудка, который появляется во время приема пищи

«Насторожить должно чувство сильной тошноты во время и после еды. Это возможный сигнал рака желудка. Опасная патология может заявить о себе в любой прием пищи. Почувствовать что-то не то человек может, завтракая, обедая и ужиная», – пояснил онколог Олег Кит.