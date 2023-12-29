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Врач рассказала, какую таблетку опасно пить с похмелья

Россияне, мучаясь похмельем, часто хотят принять волшебную таблетку, чтобы снять головную боль, но лучше этого не делать.

«В роли волшебника у большинства выступает Парацетамол - популярный анальгетик и жаропонижающее, который есть в аптечке у каждого. Однако это самый гепатотоксический препарат. Суточная доза Парацетамола для взрослых не должна превышать четырех граммов, рекомендовано принимать однократно не более одного грамма (две таблетки). Но в сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата будет достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность», — сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.

Врач посоветовала россиянам, не прибегать к самолечению.

«Если по неосторожности произошла алкогольная интоксикация, проконсультируйтесь с врачом», — сообщила она «Газете.Ru».

Врач также посоветовала не похмеляться и не бороться с тошнотой.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», врач-психиатр Татьяна Клименко рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья. Также врач-терапевт Вероника Савенко рассказала о том, почему возникает похмелье и как правильно с ним бороться.

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Татьяна Клименко
Екатерина Мельникова