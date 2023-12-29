Врач рассказала, какую таблетку опасно пить с похмелья

«В роли волшебника у большинства выступает Парацетамол - популярный анальгетик и жаропонижающее, который есть в аптечке у каждого. Однако это самый гепатотоксический препарат. Суточная доза Парацетамола для взрослых не должна превышать четырех граммов, рекомендовано принимать однократно не более одного грамма (две таблетки). Но в сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата будет достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность», — сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.