В России будут выпускать аналог препарата против диабета «Оземпик»

Правительство приняло это решение по статье 1360 ГК РФ из-за крайней необходимости, связанной с охраной жизни и здоровья россиян, так как датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки «Оземпика» в Россию.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня до 31 декабря 2024-го на базе государственной системы «Честный знак» (оператор — ООО «Оператор ЦРПТ») пройдет эксперимент по прослеживанию сырья и лекарственных средств для препаратов. Для этого разработают систему прослеживаемости всех стадий производства лекарственных средств «от молекулы до потребителя». Производители фармсубстанции будут сообщать данные о сырье и выпущенной продукции, которые пройдут верификацию в Росздравнадзоре, в системе «Честный знак» и т. д.