Смола и грибок в древесине живой ели могут стать причиной аллергии

Аллерголог Марина Суворова рассказала об основных причинах возникновения аллергии на живую и искусственную ель.

«Все зависит от множества факторов. Например, материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола, которая выделяется из ствола», - рассказала она в разговоре с RT.

Специалист добавила, что аллергия также может возникнуть из-за грибка, который может находиться в древесине. Кроме того, реакция может быть вызвана химическими веществами, которые используют при обработке деревьев. Что касается искусственной ели, аллергия может появиться на материал или накопления пыли.