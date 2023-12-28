Гастроэнтеролог Сухорукова назвала продукты, вызывающие гастрит
Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова перечислила продукты, которые провоцируют развитие гастрита. Так, белки съеденные с картошкой, макаронами или любым тестом «стопорят» все процессы в желудке.
«Если в желудок одновременно поступают белковые продукты (мясо, рыба) вместе с углеводсодержащими (картофель, макароны), пищеварение начинает буксовать. Это вызывает гниение белков в кишечнике одновременно с брожением углеводов», – отметила она.
В результате организм не получает в достаточном количестве ни белки, ни углеводы. В дальнейшем неправильно съеденная пища «складируется» и провоцирует тяжесть в желудке, сонливость и даже усталость.
Такая еда провоцирует гастриты и язвы. Поджелудочная железа в данном случае вынуждена работать в сотни раз интенсивнее, что с годами ведет к ее износу и, как следствие, панкреатиту.
В связи с этим врач не рекомендует есть одинаковые белки в один прием пищи то есть нельзя совмещать орехи и мясо, яйца и мясо, сыр и орехи, сыр и яйца. Лучше всего есть продукты с разным составом белков, ведь они требуют разных пищеварительных соков, передает «Общественная Служба Новостей».