Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова перечислила продукты, которые провоцируют развитие гастрита. Так, белки съеденные с картошкой, макаронами или любым тестом «стопорят» все процессы в желудке.

«Если в желудок одновременно поступают белковые продукты (мясо, рыба) вместе с углеводсодержащими (картофель, макароны), пищеварение начинает буксовать. Это вызывает гниение белков в кишечнике одновременно с брожением углеводов», – отметила она.

В результате организм не получает в достаточном количестве ни белки, ни углеводы. В дальнейшем неправильно съеденная пища «складируется» и провоцирует тяжесть в желудке, сонливость и даже усталость.

Такая еда провоцирует гастриты и язвы. Поджелудочная железа в данном случае вынуждена работать в сотни раз интенсивнее, что с годами ведет к ее износу и, как следствие, панкреатиту.