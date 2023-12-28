Врач объяснил, чем опасен вирус зомби для человека

В конце 2023 года ученые в США зафиксировали распространение вируса зомби среди оленей. Зараженные животные выглядели уставшими и ни на что не реагировали. В сети подняли вопрос о том, насколько опасен этот вирус для человека.

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О том, чем угрожает вирус зомби человеку, «Спорт-Экспрессу» рассказал врач высшей категории Андрей Сахаров.

В действительности никакого зомби-вируса нет. Состоянию, в которое впал олень на просочившемся в сеть видео, есть научное объяснение. А болезни давно дали название.

«Хроническую изнуряющую болезнь (CWD), которую сейчас прозвали зомби-вирусом, вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Они проникают в мозг животного, те становятся сонливыми, усталыми, чахнут на глазах. Эта болезнь неизлечима и опасна, всегда заканчивается летальным исходом», — пояснил эксперт.

По словам врача, вирус выживает при нагревании до 600 градусов. Кроме того, он способен годами сохраняться на поверхности земли и выдержать радиацию. Но человечеству пока опасаться нечего.

«Медицине неизвестны случаи заражения человека хронической изнуряющей болезнью, но никто не исключает такой возможности. Вспомним коровье бешенство. Это тоже прионное заболевание, которое изначально появилось у животных и представляет огромную опасность для людей», — напомнил доктор.

Андрей Сахар рекомендует отказаться на время от оленины, чтобы понизить шансы заразиться, которые на данный момент достаточно высоки.