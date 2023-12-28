Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, все же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется», — напомнил врач. Он добавил, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи в новогодние праздники возрастает.