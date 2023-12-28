$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

Чаще всего жители Москвы в Новый год получают такие травмы, как переломы, повреждения вследствие падений и ожоги. Их назвал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Евгений Данилов, пишут «Известия».

Названы самые частые травмы москвичей в Новый год
© Lenta.ru

Кроме того, по его словам, есть небольшая доля пациентов с отравлениями и тех, кто неправильно использовал пиротехнику.

«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, все же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется», — напомнил врач. Он добавил, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи в новогодние праздники возрастает.

Болезни и лекарства
Дмитрий Симкин
Евгений Данилов