Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

Чаще всего жители Москвы в Новый год получают такие травмы, как переломы, повреждения вследствие падений и ожоги. Их назвал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Евгений Данилов, пишут «Известия».
Кроме того, по его словам, есть небольшая доля пациентов с отравлениями и тех, кто неправильно использовал пиротехнику.
«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, все же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется», — напомнил врач. Он добавил, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи в новогодние праздники возрастает.
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