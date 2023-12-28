Как выбрать очки для морозов: советы окулиста
Член международной оптической ассоциации Алексей Иванов объяснил, как правильно выбрать очки для ношения в морозы. В первую очередь, оправа должна защищать от ветра и осадков.
«Форма оправы должна закрывать от ветра и возможных осадков. Важно, чтобы оправа удобно сидела и не давила на переносицу или уши, в том числе когда вы в шапке. Материал оправы желательно должен быть из пластика или ацетата или иметь пластиковые/силиконовые детали в месте соприкосновения с кожей», – отметил эксперт.
Кроме того, особое внимание нужно обратить и на окуляры, нередко бывает что оправа как бы ложиться на щеки. Однако нужно помнить, что кожа не должна касаться металла, иначе вы рискуете получить обморожение в зоне соприкосновения.
При этом линзы у очков должны иметь гидрофобное покрытие, оно позволяет каплям воды не оседать на линзах. Это поможет очкам быстрее становиться прозрачными после запотевания.
Если вы носите линзы постоянно, то предпочтение стоит отдать очкам-хамелеонам. Это поможет защитить глаза от яркого зимнего солнца. В таких линзах комфортно как на улице, так и в помещении, передает Life.ru.