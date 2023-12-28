Как выбрать очки для морозов: советы окулиста

Член международной оптической ассоциации Алексей Иванов объяснил, как правильно выбрать очки для ношения в морозы. В первую очередь, оправа должна защищать от ветра и осадков.

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«Форма оправы должна закрывать от ветра и возможных осадков. Важно, чтобы оправа удобно сидела и не давила на переносицу или уши, в том числе когда вы в шапке. Материал оправы желательно должен быть из пластика или ацетата или иметь пластиковые/силиконовые детали в месте соприкосновения с кожей», – отметил эксперт.

Кроме того, особое внимание нужно обратить и на окуляры, нередко бывает что оправа как бы ложиться на щеки. Однако нужно помнить, что кожа не должна касаться металла, иначе вы рискуете получить обморожение в зоне соприкосновения.

При этом линзы у очков должны иметь гидрофобное покрытие, оно позволяет каплям воды не оседать на линзах. Это поможет очкам быстрее становиться прозрачными после запотевания.