Онкологи указали на симптом рака во время застолья: После праздников - к врачу

Онкологи предупредили о ряде ощущений во время приема пищи, которые (особенно, если они повторяются) точно игнорировать нельзя.

Переедание, тем более в праздники, конечно, имеет место быть. Однако зачастую под проблемы с пищеварением, реакции после еды маскируются достаточно серьезные недуги.

Так, например, насторожить должно чувство сильной тошноты во время и после еды, отметили зарубежные медики. Это возможный сигнал рака желудка, предупредили они.

Как уточнил доктор медицинских наук, онколог Олег Кит, опасная патология может заявить о себе в любой прием пищи. Почувствовать что-то не то человек может, завтракая, обедая и ужиная. Среди проявлений, которые нельзя игнорировать, названы чувство "задержки" при приеме пищи, когда появляется ощущение, что еда остановилась где-то вверху живота, передает "Доктор Питер".

Еще один тревожный признак - насыщение происходит гораздо раньше, чем было до этого. Съевший небольшую порцию вдруг чувствует себя сытым.

Среди факторов риска, способствующих развитию рака желудка, медики выделяют - избыточный вес и малую подвижность, инфекцию Helicobacter pylori, недостаточное употребление свежих овощей и фруктов (дефицит витамина С), высокое содержание нитратов в продуктах, которые часто появляются на столе.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов объяснил, как развивается рак желудка. Все, как правило, начинается с появления предракового заболевания.

Сначала это гастрит, потом может образоваться метаплазия и дисплазия желудка. Это еще не рак, но уже предраковое состояние, уточнил специалист. Слабость, боли, снижение аппетита могут указывать на проблему.