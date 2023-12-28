Врач Парамонов: прогулка поможет справиться с перееданием в новогодние праздники

Большое количество еды на новогоднем застолье может привести к болям в животе, изжоге и не только. О том, как помочь себе в этом случае, kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор", руководитель Центра доказательной медицины "Рассвет" Алексей Парамонов. Так, при появлении ощущения тяжести и распирания в желудке эксперт рекомендует постараться ограничить потребление еды и пить теплые напитки, например, морс или воду с лимоном. Желательно также выйти на улицу и немного прогуляться. Чтобы справиться с изжогой, врач рекомендует принять препарат из группы антацидов. Если у вас началась диарея, эксперт советует пить больше жидкости. При появлении других симптомов, например, рвоты и учащенного пульса, важно обратиться к врачу. "После сильной рвоты, особенно на фоне передозировки алкоголя, возможен надрыв слизистой в месте перехода пищевода в желудок. Это опасное состояние называется синдромом Мэллори-Вейса. При нем может быть примесь алой крови в рвотных массах. Или у человека появляется коричневая рвота "кофейной гущей". Или черный маслянистый полужидкий стул, снижение давление, увеличение пульса. Это основные "красные флаги", сигнализирующие о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом, когда требуется незамедлительное обращение к врачу", - предупредил Парамонов. Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов до этого рассказал "Газете.Ru", что начинать новогоднее застолье после полуночи — вредно для организма.