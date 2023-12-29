Пять простых способов поддержать здоровье зубов

Все мы понимаем, как важно заботиться о зубах с самого детства. И вот что конкретно для этого нужно делать.

Навин Хосла, фармацевт из NowPatient, дал пять советов по поводу того, как сохранить зубы здоровыми.

Чистите зубы два раза в день. Это позволит избежать кариеса и болезней дёсен в дальнейшем. Используйте при этом зубную щётку с мягкой щетиной и пасту с фтором.

Пользуйтесь ежедневно зубной нитью. Так вы уменьшите образование зубного налета, снизите вероятность развития заболеваний дёсен, кариеса.

Уменьшите потребление сахара. Сахар - одна из главных причин возникновения кариеса.

Бросьте курить. У курильщиков заболевания дёсен развиваются гораздо быстрее, чем у некурящих.

Используйте лечебную жидкость для полоскания рта. Это поможет очистить участки зубов, до которых не добралась щётка.