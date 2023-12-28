Сомнолог Александр Калинкин рассказал, о каких опасных болезнях может свидетельствовать сонливость.

Калинкин предупредил, что потребность в большом количестве сна может говорить об опасных заболеваниях. Например, она может указывать на сахарный диабет второго типа, развитие болезней сердца и сосудов, а также воспалительных процессов. Помимо этого, плохо высыпаются люди, у которых во сне могут происходить остановки дыхания.

Однако сомнолог отметил, что сонливость и восполнение недостатка сна в выходные являются нормой, если в течение недели человек спит слишком мало. При этом врач порекомендовал не сбивать режим в праздники: высыпаться ночью, днем же заняться спортом, покататься на лыжах или коньках либо посетить экскурсию.