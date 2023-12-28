Врач назвала симптом рака, который не замечают

Достаточно часто случается, что пациент сам себе ставит диагноз и "откладывает осмотр на потом" - дескать, я знаю, в чем причина. Чем более деликатная проблема у человека, тем выше риск затянуть с обращением к врачу. Чем грозит такой сценарий, объяснила в своем Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова.

© Российская газета

"Очень часто слышу такие просьбы. Многие доктора жалеют вас, откладывают осмотр на потом. И вот к чему это приводит", - отметила специалист.

Она рассказала о случае, когда девушка долго откладывала осмотр у врачей и в итоге получила неожиданный результат. Когда, наконец, девушке провели осмотр с легкой седацией, выяснилось, что у нее опухоль, и по всем признакам - злокачественная.

"Гистологическое исследование подозрения подтвердило - оказалось, что это плоскоклеточный рак. Пациентку ждет химио- и лучевая терапия, если они будут эффективны, возможно, кишку удалять не придется", - отметила врач, подчеркнув, что из всего это важно сделать два вывода.

Во-первых, осмотр у проктолога очень важен. Во-вторых, не надо затягивать с осмотром у специалиста, лечиться самостоятельно.

"В случае с раком кишки время имеет решающее значение, даже за несколько месяцев опухоль может вырасти в разы. Поэтому откладывать осмотр нельзя", - еще раз подчеркнула Елена Смирнова.

Ранее врач предупредила, что опасно игнорировать перебои в привычной работе кишечника, изменения формы стула, которые наблюдаются в течение 28 дней и больше. Более четырех недель медлить не стоит.