Мужчина едва не лишился жизни после визита к стоматологу

60-летний житель Австралии едва не лишился жизни после визита к стоматологу. Об этом сообщает ScienceAlert.

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После удаления зуба у мужчины ухудшилось зрение, его стали мучить тошнота и головокружение. Компьютерная томография показала, что у него случилось внутримозговое кровоизлияние.

Причиной оказалось редкое наследственное заболевание — церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (синдром ЦАДАСИЛ). Оно поражает головной мозг вследствие мутации гена NOTCH3 в 19-й хромосоме. От этого синдрома страдают 2 из 100 тысяч человек.

Австралийцу назначили лечение, которое помогло стабилизировать его состояние. После этого ему прописали длительный курс ацетилсалициловой кислоты для лучшей циркуляции крови и лекарство, контролирующее кровяное давление.

У молодых людей синдром ЦАДАСИЛ может проявляться такими симптомами, как мигрень и аффективные расстройства. В более зрелом возрасте у людей с подобным заболеванием могут случиться инсульт, псевдобульбарный паралич, а также возникнуть деменция. В худшем случае синдром приводит к вегетативному состоянию и летальному исходу.