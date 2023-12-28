Онколог объяснил, о чём сигнализирует резкое снижение веса

Рак желудка чаще всего встречается у людей в возрасте 40 – 60 лет. На ранних стадиях заболевание особо себя не проявляет и опухоли обнаруживаются случайно. Об этом РИАМО рассказал врач-хирург и онколог Беслан Балкаров.

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Одним из симптомов является резкое снижение веса. По словам Балкарова, клиническая картина зависит от стадии и местоположения опухоли. Отдельные симптомы не несут информативности, поэтому важно обращать внимание на их совокупность и специфику. Онколог подчеркнул, что одни и те же жалобы могут возникать при различных заболеваниях, таких как гастриты, язвы, эрозии, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Подозрение на онкологический процесс возникает только при наличии комплекса симптомов.