Массовая эпидемия «болезни зомби» рискует мутировать и перейти к человеку
Болезнь хронического изнурения (CWD), также известная как «болезнь зомби оленей», распространяется в Йеллоустонском национальном парке в США. И это вызывает серьезные опасения.
Это смертельно опасное прионное заболевание поражает оленей, лосей и других диких животных, вызывая у них слюнотечение, истощение и навязчивый «пустой взгляд», напоминающий зомби.
Ученые выражают опасения по поводу потенциальных последствий для людей, сравнивая ситуацию с вспышкой «коровьего бешенства».
Недуг угрожает не только экологии парка, но и вызывает тревогу, связанную с преодолением видового барьера. На фоне этих опасений исследователи подчеркивают острую необходимость проявления бдительности и превентивных мер.
Эпидемиолог Майкл Остерхольм назвал CWD «медленно развивающейся катастрофой» из-за её смертельных, неизлечимых и высокозаразных признаков.