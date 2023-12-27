Онколог объяснил, можно ли заразиться раком

Онколог Каприн объяснил, можно ли заразиться раком
Сам по себе рак не является вирусом или инфекцией, которую можно было бы «подхватить» от другого человека. Однако заразные и опасные болезни, которые могут стать причиной развития онкологического заболевания, существуют. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.
«Вируса рака не существует. Болезнь нельзя «подхватить» в лифте или в метро. Однако некоторые вирусы могут провоцировать воспалительные процессы и предраковые состояния, которые, в свою очередь, повышают риск развития онкологических заболеваний. Такие вирусы называют онкогенные», – передает Aif.ru слова врача.
По словам Андрея Каприна, к таким болезням относят вирус папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки или ротоглотки, гепатит С и В, повышающий риск рака печени, или хеликобактер, вызывающий гастрит и увеличивающий вероятность возникновения рака желудка. Кроме того, ВИЧ-инфицированные люди подвержены осложнениям, среди которых саркома Капоши.
Также эксперт подчеркнул, что от некоторых вирусов можно защититься вакцинацией. Например, прививка от ВПЧ способна снижать риск развития рака шейки матки.
Ранее «ФедералПресс» писал, в каком случае насморк может быть признаком онкологического заболевания.