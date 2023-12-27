Онколог объяснил, можно ли заразиться раком

Сам по себе рак не является вирусом или инфекцией, которую можно было бы «подхватить» от другого человека. Однако заразные и опасные болезни, которые могут стать причиной развития онкологического заболевания, существуют. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

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«Вируса рака не существует. Болезнь нельзя «подхватить» в лифте или в метро. Однако некоторые вирусы могут провоцировать воспалительные процессы и предраковые состояния, которые, в свою очередь, повышают риск развития онкологических заболеваний. Такие вирусы называют онкогенные», – передает Aif.ru слова врача.

По словам Андрея Каприна, к таким болезням относят вирус папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки или ротоглотки, гепатит С и В, повышающий риск рака печени, или хеликобактер, вызывающий гастрит и увеличивающий вероятность возникновения рака желудка. Кроме того, ВИЧ-инфицированные люди подвержены осложнениям, среди которых саркома Капоши.

Также эксперт подчеркнул, что от некоторых вирусов можно защититься вакцинацией. Например, прививка от ВПЧ способна снижать риск развития рака шейки матки.